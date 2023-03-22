美國前白宮國安顧問、「全球台灣研究中心」「台美工作小組」主席歐布萊恩，為深入了解民進黨相關政策，訪團一行今拜會民進黨，新境界文教基金會副董事長邱義仁表示，面對中方在區域的軍事擴張作為，美國及理念相近的民主國家對於台灣的支持至關重要，尤其美國能夠實質幫助台灣的面向有很多，期盼在軍事及經濟層面都可以持續有更多進展。

民進黨國際部主任謝佩芬指出，雙方就兩岸關係、區域情勢、台灣政情、台美關係，以及在面對中方軍事威脅加劇，如何實質增進美國對台灣的支持等議題，進行深度討論。訪團成員於會中表達對於台海安全的高度重視，並對於更進一步深化台美關係全力支持。

民進黨副祕書長楊懿珊表示，賴清德主席就任後即強調，民進黨的「中國政策」延續蔡總統的四個堅持，並且在這樣的基礎上尋求區域的和平與穩定。台灣持續向國際社會表達捍衛和平的立場，但同時必須在國防安全上充分展現自我防衛的決心；捍衛亞太區域的和平工作，需要美國及民主國家共同努力。

政策會執行長羅致政指出，台灣面臨許多不同的外部挑戰，中方的認知作戰無孔不入，民進黨政府的軍事改革獲得多數民眾的支持，持續深化與強化台美軍事夥伴關係極為重要，唯有合作才能避免中方誤判情勢，引發台海衝突。

謝佩芬說，歐布萊恩 2019 年至 2021 年擔任白宮國安顧問期間，至為友我，任內解密「六項保證」內容、支持國務院放寬台美交往準則、推動川普政府派遣美衛生部長阿札爾（Alex Azar II）訪台等，創下多項台美關係良好先例，卸任後亦持續關注台灣議題並為我發聲，團員包括數名美行政部門卸任資深官員以及印太區域研究之專家，相關發言多具影響力，民進黨對於此一交流，收獲甚多。