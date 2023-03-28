東非狒狒在桃園地區逃亡16天，但最終卻在圍捕過程因遭獵槍射殺而重傷不治。國民黨副發言人呂謦煒直言，追捕過程雖有須檢討之處，但民進黨將其無限上綱，一面批評農業局向狒狒遺體鞠躬獻花是作秀，一方面又要桃園市長張善政率農業局向狒狒道歉，呼籲民進黨應先顧好人民缺蛋、缺水、缺電的民生危機，而不是見獵心喜，狒狒不能成為民進黨拿來進行政治鬥爭的工具。

呂謦煒澄清，民進黨批評台中市政府消極處理校園霸凌案，但實際上台中市府早已火速出重手將7人調職查辦；民進黨批評基隆市長選舉送特定品牌電動機車是跳票，但其實當初選舉時就澄清過是與特定品牌同等級電動機車，而非指定特定品牌。

呂謦煒指出，該位開槍獵人已發聲明還原真相與新竹縣府無關、新竹縣府針對全中運網球場問題也已找出問題全力改善，都證明國民黨是一個遇到問題不會推託、會謙卑反省動手解決的負責任政黨。

呂謦煒質疑，反觀民進黨執政縣市問題多多，12億敗絮其中的新竹棒球場，前新竹市長林智堅迄今仍神隱不負責；民進黨主席賴清德12年前任台南市長期間提出要蓋小巨蛋跟科學未來館，台南市長黃偉哲競選時曾提過要蓋城市音樂廳，結果到現在毫無下文。

呂謦煒提及，高雄空汙與水汙問題遲遲未見改善，平均每人負擔之公共債務高達近9萬元；高雄缺水，水利署竟然要搶屏東科學園區的地下水，從屏東鑿井送水給高雄；嘉義農漁業產值更連年遞減，自2018至2022年驟減17億。由此可知，民進黨不僅中央執政無能，地方也不知民生疾苦，問題重重。

呂謦煒強調，台灣陷入缺蛋危機，就連鴨蛋在端午節都可能要漲價；台灣陷入缺電危機，民進黨曾承諾電價10年不會漲，結果卻大跳票，影響工商業與租屋族甚鉅；民進黨投入千億鉅資前瞻預算進行水環境建設，結果台灣仍然連年缺水，民進黨不務正業、不思檢討，竟然還想轉移焦點，把無辜的狒狒當作政爭工具，實在可恥。