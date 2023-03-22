曾之喬對護眼很有一套。（博士倫提供）

曾之喬在她創立的綠咖生活概念店手做「生態瓶」。（博士倫提供）

曾之喬近年來身體力行綠色生活理念，投資副業醉心花花草草，去年宣布成為隱形眼鏡品牌代言人，今年適逢品牌創立170年和她出道20周年，雙方持續合作，在一年度的驗光師節前夕，邀請一直為視光產業默默付出的驗光師們，一起製作「生態瓶」。拈花惹草有成的她，也透過自身經驗鼓勵大家在忙碌的生活中，培養不同的興趣讓身心靈得以放鬆，並分享自己的護眼養生經驗。

現代人幾乎都是手機重度成癮者，平時就注重養生，護眼有術的她也大方分享自己的護眼秘方，她表示自己是比較全面型的人，平常除了吃保健品外，也會趁工作空檔和睡前進行眼部按摩，出門上工前會再使用蒸氣眼罩，讓眼睛隨時保持在最佳狀態。

曾之喬自認擁有老靈魂，平常會關心身旁的工作人員健康問題，自己也會身體力行親自示範，時常在工作場合中，把握空檔時間閉目養神，但嘴巴卻沒停下來持續和工作人員聊天。後來她一時興起，邀請所有工作人員跟她一起閉目養神純聊天，成工作中少見的景象，她笑說：「雖然有點特別，但我還是會不吝嗇的發起更多這樣的養生活動。」

曾之喬與品牌總經理為了慰勞辛苦的驗光師們，特別選在她創立的綠咖生活概念店手做「生態瓶」，第一次做生態瓶的她時常鼓勵喜歡植物卻又害怕成為植物殺手的人，從水培植物養起，只需要記得澆水就可以看到植物堅強的生命力，藉此培養信心。這次手做「生態瓶」看到植物竟然可以透過水循環和氧循環的方式，在密閉的容器中生養，完全不用澆水，讓她驚呼：「這個循環的概念讓我對植物更加的敬佩，真的是堅強又漂亮的存在。」

近年拈花惹草有成的曾之喬，也創立自己的綠色品牌「綠咖生活概念店」，她透露過往曾經因為喜歡蕨類植物「鐵線蕨」，因為它的莖是黑色的非常漂亮，為此專程取名「鐵線公主」。在購買時，店員就告知這是比較難養活的植物，需要細心照料，當下她就下定決心要好好照顧，但後來還是因為遲了一天沒澆水，讓「鐵線公主」死掉了。這個經驗一度讓她很灰心，好在後來遇到其他的植物店員鼓勵她，重新對培養植物重拾信心。

她有感自己是一個很看重事業的女生，很感謝平常有培養不同的興趣，讓自我要求完美的她，沒有把自己逼得太緊，學會讓自己休息，透過培養興趣，得以放鬆身心。