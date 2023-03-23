分享力麗馬告生態園區的絕美景致，特別舉辦「看見馬告之美」線上攝影比賽，希望透過攝影愛好者的鏡頭捕捉園區的各個精彩瞬間。攝影主題不限風景、人文、動植物等皆可投稿，第一名優勝者可獲獎金兩萬元，更可入住力麗馬告生態園區頂級套房一晚。此外，投稿參賽即有機會獲得神木園半日行旅雙人遊。

超過2,500公頃的力麗馬告生態園區，主要由棲蘭森林遊樂區、明池森林遊樂園及神木園區所組成，近百棵千年以上的紅檜與台灣扁柏矗立在園區內，加以宜蘭地區獨特的地形氣候，靄靄雲霧不僅滋養了豐富多樣的動植物生態，更營造出恬靜悠然的朦朧氛圍，漫步其中宛如置身人間仙境。

「看見馬告之美」線上攝影比賽的徵件時間自即日起至5月12日止，評選階段則為5月15至26日，得獎名單將於6月2日公布。無論是專業攝影師或業餘愛好者，皆可趁此機會展示攝影技巧和創意精神。參賽作品不限創作器材，無論是以手機或專業相機拍攝皆可，唯一條件是必須在力麗馬告生態園區進行拍攝，主題限定為棲蘭森林遊樂區、明池森林遊樂區及神木園三大場域。將作品投稿至馬告生態園區Facebook粉絲專頁活動貼文下方留言處，留下作品名稱並標示標籤#看見馬告之美，即完成參賽報名。

線上攝影比賽提供豐富獎金與獎品，評審團將自各主題場域評選出前三名與佳作5名，第一名可獲得獎金20,000元與園區內頂級套房住宿乙晚(定價10,200元+10％)，第二名可獲得頂級套房住宿乙晚 (定價10,200元+10％)，第三名則可免費入住園區內雙人套房一晚 (定價4,400元+10％)，入選佳作則可獲得神木園平日雙人一日行旅，含台北宜蘭來回交通接駁、午餐及保險 (定價3,380元)。

富含自然生態與景觀資源的力麗馬告生態園區，不僅是台灣最大闊葉林與檜木神木園，更擁有超過365種動物與231種以上的植物，環境景觀幽美且空氣純淨清新。此時正值春暖花開，適合全家大小出遊一同森呼吸，不妨前往馬告生態園區緩解平日的疲憊與緊繃，徹底放鬆身心靈。