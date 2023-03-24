創意第一季營收預計將呈現雙位數下滑，其中NRE(委託設計)、Turnkey(量產)分別下滑雙位數/高十位數，毛利率估計季增、費用率季增個位數及營益率季減。第一季預期NRE主要來自上季遞延認列的5奈米AI案子、Turnkey主要認列企業級SSD、Networking/Switch應用等。
法人表示，創意前2月營收年成長44%，略優先前預期，因而上修第一季營收由下滑22%調高至下滑20%，單季獲利落在7.5元。
至於美國對大陸半導體持續下重手，法人表示，現階段看來大陸客戶禁令對創意短期營運有所衝擊，但中長期影響持續降低近期美國商務部公佈新一批管制名單，其中創意的大陸客戶蘇州盛科Suzhou Centec列入實體清單，Centec去年營收佔比約5~10%，主要出貨以12/16奈米Networking/Switch相關產品，創意現階段仍進行相關核實評估中，並將遵循法令規定。
創意2022年大陸地區營收佔比約33%，其中2成來自AI/CoWoS相關案子，其他來自無人機、CIS等。
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