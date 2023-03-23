國寶級演員顧寶明去年三月因腸胃道出血導致心肺衰竭離世，享壽72歲，怎料女兒顧乃玠在清查遺產時發覺，父親的第三任妻子陳燕青在他過世後10天內，陸續將1千多萬遺產轉空，氣得顧乃玠怒告對方侵占及偽造文書。

節目《新聞挖挖哇》日前針對此案進行討論，據悉顧乃玠處理完父親後事之後，便向國稅局調閱顧寶明的財產清冊，發現父親留下的活存、投資帳戶、股票、保單等合計1千多萬的資產，竟在父親離世後10日內被移轉到陳燕青名下，而陳燕青當時否認侵占並主張財產為夫妻共有，對此，律師郭德田表示，一個人過世後，國稅局會對其財產進行結算，若財產在個人名下，則視為個人財產，但配偶如果主張財產為共有，就須提供相應的書面證據。

顧乃玠一手包辦父親的後事。（圖／擷取自顧乃玠臉書）

此外，律師郭德田也提到，在財產所有人過世後，其帳戶裡的財產是屬於「所有繼承人共同共有」，如需動用將要取得「全部繼承人同意」才可以處分，因此，顧寶明遺產需顧乃玠、陳燕青及顧寶明與第二任妻子所生兒子三人寫遺產分割協議才可將錢領出，而現況是陳燕青未經協商就將錢轉出，且若她未取得顧寶明的授權，便以個人名義取得財產或解約定存，就可能涉及偽造文書。

事實上，顧寶明曾有過3段婚姻，與前兩任妻子分別生下長女顧乃玠及兒子顧祐宗，之後在55歲時認識相差33歲的第3任妻子陳燕青，知情人士爆料，兩人當初認識短短2週，女方便搬入顧寶明別墅，隨後宣布結婚消息，攜手相伴約20年，且夫妻倆平時可以說是形影不離。