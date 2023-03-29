適逢329青年節，台北市政府於今天將首度召開青年事務委員會，台北市長蔣萬安表示，青年事務委員一共彙整10個提案，包括居住、文化等各層面，會分別在會議提出並請相關局處做具體回應，至於青年局何時要成立，蔣萬安則表示，預計最快6月份會成立青年局的籌備小組，來進行相關作業。

蔣萬安選前承諾將優先成立「青年事務局」，解決青年食衣住行、成家就業的問題，日前就被台北市議員吳沛憶質疑，蔣萬安上任至今，台北市政府對於青年事務局相關籌備狀況竟都一問三不知，既無具體規劃也無時程。

蔣萬安今下午出席112年市府模範公務人員暨優秀青年公務人員表揚典禮，會前受訪被問及青年局相關事宜，蔣萬安先表示，他上任後對於青年政策推動一直都在進行，很早就規畫要在今天召開青年事務委員會，來彙整相關的提案，未來也很快會將青年局相關設計理念題報到市政會議，預計最快6月份會成立青年局的籌備小組，來進行相關作業。

媒體另問及今日青委會要討論的內容有哪些項目，蔣萬安表示，有包含很多，就他了解不管是居住、文化等各層面，青年事務委員會共彙整10個提案，會分別提出並請相關局處做具體回應。