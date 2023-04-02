抱得美人歸！楊植斗登記結婚 石舫亘送金鏟祝早生貴子

國民黨台北市議員楊植斗和前市議員羅智強辦公室主任曹羽婷日前登記結婚，而今（2）日就在臉書上分享了自己和剛出生女兒的第一張合照，可愛的樣子也引起大量網友熱議，就連台北市長蔣萬安都留言慶賀，直呼「恭喜植斗」，更分享了自己當時帶小孩的心路歷程，引發討論。

楊植斗2日在臉書上分享，「4月2日下午，與女兒的第一張合照」，同時更隨文附上圖片，甜蜜一家三口的樣子，也讓網友們紛紛留言表示「恭喜植斗，升格成爸爸議員！」、「植斗夫婦超棒！」、「小千金笑的好燦爛唷」、「真是太恭喜了！我真心認為，孩子是上天賜給我們最寶貴的禮物」、「恭喜又有一個聰明的小天使誕生」。

而蔣萬安也現身留言區直呼「恭喜植斗」，更分享了自己的心路歷程，「不過要有心理準備，以後可能爸爸吃什麼，小朋友就會吃什麼，因為會掉到baby臉上」，而在去年11月，這兩人在前總統馬英九與蔣萬安太太石舫亘和羅智強見證祝福下，完成登記。當時石舫亘也送上桂圓核桃和金棗蛋糕，象徵步步高升，以及湧蓮寺的金鏟，祝福新人早生貴子。