台南治安問題連環爆，偵辦賄選案的台南地檢署，日前才剛一次起訴10人，沒想到台南地檢署檢察長葉淑文馬上遭爆請辭，引起網友討論。

據《風傳媒》昨（22）日報導，葉淑文在議長賄選案起訴後不久，就向法務部長蔡清祥表達請辭意願，且因法務部將在4月公布新一波人事，讓各界對於突如其來的消息相當驚訝。

對此，有PTT鄉民在八卦板發文，好奇為什麼檢察長會在敏感時刻請辭呢？此疑問掀起其他網友熱議，「生命誠可貴」、「檢察總長也是人，也怕如果換她被開88槍」、「命只有一條，正義不能當飯吃」。