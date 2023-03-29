海巡署自本月初陸續在中南部沿岸發現多具浮屍，外界懷疑是人蛇集團「丟包」，引發關注，台灣高等檢察署將於明（30日）早召集台中、台南、橋頭、高雄、雲林、桃園等多個地檢署、海巡署警政單位及法務部法醫研究員人員開會，協調統一偵查作為，指派地檢署負責偵辦，釐清案情。

據了解，明天的會議，將由台灣高檢署檢察長張斗輝主持、負責督導的高檢署主任檢察官鄭鑫宏也將參加會議。

高檢署指出，目前主要發現浮屍的轄區地檢署包括台中、台南、橋頭、高雄、雲林地檢署，另桃園等其他地檢署亦有發現可疑浮屍，因此也一併召集開會，由於案件遍及多個地檢署轄區，屬於跨轄區案件，為統一偵查事權，明早將開會協調偵辦事宜。

但據了解，由於台南沿海發現浮屍數目最多，不排除由台南地檢署負責偵辦。

據了解，台中港離岸風電一處風場工作平台自本月7日被人發現有1具男性遺體，台南沿海則從本月5日、6日、7日、17日也陸續在七股、青山漁港等地區沿海陸續發現5具無名男屍，台南地檢署初步表示，目前已知台南沿海有5具浮屍，但身分仍待確認釐清。

據了解，台中以南到高雄沿海，近期已陸續發現10多具男女浮屍，分布在台中、雲林、台南及高雄，海巡署等單位已深入調查。