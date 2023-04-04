台南一名人夫發現妻子外遇，小王甚至是他的高中同學，還大膽對他嗆聲，「你老婆很靈活」、「謝謝你借我用了7年」等語，讓他氣得控告對方侵害配偶權求償撫慰金。台南地院審結，判小王須賠償60萬元。可上訴。

判決書指出，人夫主張，於2004年間與妻子結婚至今，育有3子，陳姓男子為他的高中同學，卻仍多次與他的妻子發生性行為，交往逾7年的時間，他直到2022年6月間察覺妻子與他人有不倫關係，質問妻子後才得知其與陳男交往多年，甚至陳男還持續傳訊息挑釁他，認為配偶權遭到陳男嚴重侵害，依法求償100萬元。

對此，陳男否認與人妻發生性行為，稱憲法通姦罪已被大法官宣告違憲，憲法不再強調婚姻制度性保障，轉為重視配偶雙方、自由的個人性自主權，認為人夫求償無理由。

台南地院審理時，法官勘驗人夫提交的證據，發現陳男曾傳訊息對人夫嗆聲，「對了，你親愛的老婆很靈活，很會動，又會主動搖」、「他說以前跟你用的時候心裡都是想著我呢？」、「最後謝謝你借我用了7年啊」等語，均可見陳男的確與人妻有長達7年的婚外情，再加上人妻也證實與陳男不倫戀，故法官不採信陳男說詞，酌情後，判陳男須賠償人夫60萬元為適當，可上訴。