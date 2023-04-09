北市一名侯姓男子去年前往一間美容管理中心消費，卻趁女店員A替自己服務時伸手襲臀，遭到A女報警控告。台北地院審結，依犯性騷擾罪，處侯男有期徒刑2月。得易科罰金6萬元，可上訴。

判決書指出，侯姓男子2022年2月下午間前往中山區一間美容中心消費，因防疫需求，由A女持紫光消毒燈替侯男消毒，未料侯男卻趁機偷摸A女的臀部，讓A女深感不適，調閱監視器後報警處理。

台北地院審理時，侯男辯稱，當時他要噴酒精，因腳部開刀，店內空間狹窄，他想請A女調換位置，才用手輕拍對方臀部，請A女站旁邊一點，稱自己與A女很熟悉，孫子甚至比A女還年長，絕對沒性騷擾。

但法官調閱監視器後，發現侯男明顯有伸手觸摸A女臀部的情況，且依社會通念來說，臀部屬於身體隱私或性敏感部位，是未建立親密關係者不得任意觸摸的部位，而侯男趁A女未能注意時，觸摸A女臀部，造成A女身心受創，犯後還否認犯行，毫無悔意，酌情後依犯性騷擾罪，處侯男有期徒刑2年。可上訴。