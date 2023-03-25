疫情影響國內整體結婚意願，新北市為扮演幸福經濟推手，繼府中廣場彩色情人節活動後，即日起連續2天在新莊宏匯廣場推出「愛幸福市集－結婚購物節」，現場包括婚紗、攝影、珠寶、飯店及糕餅業者設攤，滿足準新人一站式婚禮採購需求。還沒有來逛展的民眾，請把握明天最後一天市集展期，輕鬆買、任意逛，還可以搶好康。

經發局長何怡明表示，新北市政府帶動幸福經濟的復甦，減輕準新人籌辦婚禮的負擔，先前的市集活動成效斐然，吸引超過1600人參與、成功媒合約200對準新人現場下訂，創造近300萬元營業額。

新北市經發局長何怡明。（徐沛琪攝）

何怡明說，此次結婚購物節邀請許多知名婚紗品牌、西服業者參展，包括大唐婚紗有限公司、華紳西服，現場來提供婚紗攝影、週年照全家福、二手禮服義賣等服務。

此外，活動祭出早鳥好禮，網路報名成功，每天前150名完成報到的民眾就可獲得；前20名報到者還可獲得價值超過500元的洗護旅行組。

中華民國全國商圈總會高志榮副總會長表示，台灣婚紗攝影產業日臻成熟，豐富的自然美景每年吸引約2萬對新人來台拍攝，尤以新馬港澳為最大宗。期盼未來擴大推廣婚紗旅遊的概念，在台舉辦獨一無二的「海外婚禮」，同步振興國內觀光產業的發展。