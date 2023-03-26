缺蛋持續延燒，目前產地蛋價及批發蛋價每台斤來到45.5元及55元的歷史高價，中華民國蛋價督導委員會昨天召開會討論是否再漲，但傳因進口蛋將上架而可能持續凍漲。據台北市蛋商公會表示，預計今（26）日下午結果就會出來。而經記者多方聯繫欲求證，督導委員會與會成員均未接通電話。

據農委會公布的雞蛋產銷資訊指出，上周產蛋雞隻已回升至3158萬隻，產蛋箱數回升至11萬2000箱（約2240萬顆），但距離民眾日常所需的12萬箱（約2400萬顆），每天缺口約160萬顆。

前周蛋價督導委員會中，原訂上周蛋價將調漲，但最後爆出農委會官方施壓而凍漲，蛋商公會不滿強調不排除採無限期休市（拒絕報價），因為報盤價已和黑市價已嚴重脫鉤。而本周再傳持續凍漲，業者也質疑農委會「因為更多進口蛋即將抵台」的說辭。

不具名業者指出，其實報盤價已經形同虛設，黑市價格已經泛濫猖獗，產地價格的調漲就是對產地供應多一分誘因與保障，漲價早已經是產銷雙方的共識，現在每台斤還是45.5元，真的說不過去。「官方沒介入聽聽就好，不然早就漲了」。

另一位蛋農指出，農委會就是吃定農民不會有真的大動作，對現在的執政黨來說，民怨相較產業抗議才是真正的大問題，雖然蛋價是否調漲下午會有結果，但不看好會漲。