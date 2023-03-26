霧峰警分局邀集轄區旅宿業者參與座談，由分局長陳祥麟親自主持，宣導最新詐騙手法、毒品危害及拘禁案例。（霧峰警分局提供／馮惠宜台中傳真）

台中市霧峰警分局為避免不法分子利用旅宿業作為掩護，實際從事私行拘禁、詐欺或交易毒品等不法情事，日前邀集轄區旅宿業者參與座談，宣導最新詐騙手法、毒品危害及拘禁案例，旅宿業者也承諾絕對力挺警方，並將協助警方推播「名人來了：台中市市長盧秀燕」、「警政署阿昭署長來了」等防詐宣導影片。

霧峰警分局22日邀集轄區旅宿業者參與座談，由分局長陳祥麟親自主持，宣導最新詐騙手法、毒品危害及拘禁案例，提醒業者遇到可疑情況時，應依發展觀光條例、旅館業管理規則及毒品危害防制條例等相關法令，立即通報當地警察機關，以強化治安區域聯防功能，共同打擊犯罪。

霧峰分局每日例行查訪轄區旅宿業是否有毒品、詐欺、私行拘禁等犯罪集團特徵成員入住外，並將相關犯罪特徵轉交轄區旅宿業者，提醒業者只要發現任何異狀即可通報警方處理，即時遏止犯罪；除此之外，也特別宣導相關法令，對於業者知情未報或經常發生犯罪之營業場所，將結合「第三方警政」，報請市政府各主管機關裁處罰緩、停業、撤照等行政處分。

許多旅宿業者紛紛表示，第一次受邀參加治安聯防會議，對於能與警方共同打擊犯罪，都感到非常榮幸，也絕對力挺警方，並將協助警方推播「名人來了：台中市市長盧秀燕」、「警政署阿昭署長來了」等防詐宣導影片外，若有發現可疑不法分子，立即通報警方，一同守護霧峰、大里地區治安。

霧峰分局長陳祥麟重申「治安零容忍」，對於維護治安打擊犯罪工作，警方責無旁貸，惟「警力有限，民力無窮」，期盼藉由「第三方警政策略」，與旅宿業共築「強化治安聯防」安全防線。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！