詐欺犯罪手法層出不窮，民眾往往一時不察，就會陷入詐騙集團所設計的情境內，聽從指示交出畢生積蓄，造成被害人財產損失甚鉅。警方指出，審視攔阻詐騙成功環節，金融機構行員扮演關鍵角色；警方強調，東勢警分局特強化防詐宣導能量，有效提升民眾識詐騙的目標。

東勢分局昨日舉辦「112年金融機構防詐聯防宣導座談會」，邀請各金融機構代表參與座談，強化防詐宣導能量，有效提升民眾識詐騙的目標。(警方提供)

警方指出，為有效推動金融機構行員聯防阻詐機制，東勢分局於昨天上午10時舉辦「112年金融機構防詐聯防宣導座談會」，邀請各金融機構代表參與座談；會中分析近期高發詐欺犯罪態樣手法、受騙民眾徵候提供各金融機構了解，同時亦邀請台中商業銀行行員參家。

警方表示，銀行的行員以經驗分享方式，說明自身攔阻詐騙成功案例及關鍵字，供各金融機構學習及仿效，俾利行員於第一時間內能研析與判斷民眾遭騙的情境，並落實關懷提問，迅速通報警方即時遏阻詐騙案件發生，以建構良好完善的金警合作機制。

東勢分局昨日舉辦「112年金融機構防詐聯防宣導座談會」，邀請各金融機構代表參與座談，強化防詐宣導能量，有效提升民眾識詐騙的目標。(警方提供)

另外，將持續增加與非公務機關合作，除各金融機構共同推播防詐素材外，已盤點轄內15間金融機構，將運用其網路媒體等行銷管道加強推播反詐素材，強化防詐宣導能量，以有效提升民眾識詐騙的目標。

東勢分局昨日舉辦「112年金融機構防詐聯防宣導座談會」，邀請各金融機構代表參與座談，強化防詐宣導能量，有效提升民眾識詐騙的目標。(警方提供)

東勢分局長林大為呼籲，天底下絕沒有「包賺」、只有「包賠」投資，若是發現可疑，全年24小時無休且免付費反詐專線165就是你最好的諮詢夥伴；大家有志一同，不匯款、不提領給陌生帳號，也不配合指示到其他國家，就是對詐欺集團最好的打擊。