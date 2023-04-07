根據福建海事局文號發布閩航警09／23文號，宣布將從4月10日7時至20時在平潭長江澳附近水域，在以下四點連線區域進行實彈射擊，區域內禁止駛入。

4點具體座標部分則為：

A：25°38′35″N／119°46′08″E；

B：25°36′42″N／119°47′13″E；

C： 25°39′39″N／119°51′33″E；

D： 25°41′56″N／119°49′35″E。