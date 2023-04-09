中國海事局公告，將於4月10日7時至20時，在大陸平潭長江澳附近水域進行實彈射擊訓練，禁止船舶駛入該海域。行政院海委會指出，本次公告之射擊區域位在馬祖莒光南方限制水域外約13浬，籲請航經平潭外海之船舶，遠離該射擊區，並注意航安。

有關中國海事局公告4月10日將於平潭外海進行實彈射擊乙事，海委會說明如下：

一、4月7日中國海事局公告，將於4月10日7時至20時，在大陸平潭長江澳附近水域進行實彈射擊訓練，禁止船舶駛入該海域。

二、海委會表示，本次公告之射擊區域位在馬祖莒光南方限制水域外約13浬，為避免影響船舶航行及作業安全，籲請航經平潭外海之船舶，遠離該射擊區，並注意航安。

三、海委會強調，針對本次共軍軍演期間海上行動，本會海巡署將持續運用雷達、線上部署之巡航艦艇，維持二對一模式嚴密監控共艦動態，並結合國防部情監偵平台，掌握海域狀況，若發現中共艦船有異常活動態樣，將協同國軍立即採取相應作為，堅定捍衛國家主權及安全。

根據福建海事局文號發布閩航警宣布將從4月10日7時至20時在平潭長江澳附近水域，在以下四點連線區域進行實彈射擊，區域內禁止駛入。

4點具體座標部分則為：

A：25°38′35″N／119°46′08″E；

B：25°36′42″N／119°47′13″E；

C： 25°39′39″N／119°51′33″E；

D： 25°41′56″N／119°49′35″E。