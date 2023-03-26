台中一名女子A先前到認識的7旬林姓夫妻檔兒子家中拜訪，未料林男趁與A女獨處之際，以手從下往上觸摸A女的下體，遭到A女報警提告。台中地院審結，依犯性騷擾罪，處有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。可上訴。

判決書指出，林姓男子與妻子、A女因前往卡拉OK唱歌而熟識，2021年11月間A女前往林姓夫妻檔兒子的家中，預計兜售衣服給林妻，便將衣服擺放在林妻的房間床上，未料林男見A女獨自待在房間，便從後面拍A女的肩膀，以手成勾狀從下往上觸摸A女的下體，事後A女不甘受辱，便報警提告。

對此，林男坦承有觸摸A女下體，但不承認做出性騷擾行為，稱當時A女把衣服放在他們的床上，他想把衣服拿起來看，手才不小心碰到，因為2人距離很近。

台中地院審理時，法官勘驗對話紀錄，發現A女曾傳訊給林男說，「如果大嫂知道你第一次要我拿衣服去給她看的時候，你對我上下其手，還摸了我的重要部位大嫂會怎做」，林男則回覆，「只要不過份都OK反正我70歲了不可能在做什麼只是摸一摸看看而已」等語，均顯見林男的性騷擾意圖明確。

法官指出，林男只為了逞個人慾望，利用與A女獨處且A女無法抗拒之際，以手觸摸A女的身體隱私部位，已經造成A女心理創傷，酌情後依犯性騷擾防治法第25條第1項之性騷擾罪，處有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。可上訴。