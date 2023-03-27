一名男網友表示，近日到新北永和樂華夜市吃美食，看到一名和母親走散的男孩沿路慌張地喊媽媽，一旁擺攤賣熱狗的老闆娘看到這狀況，立刻丟下攤位，牽著男孩在夜市裡尋母，後來帶男孩到夜市服務台廣播，才順利讓男孩找到母親，暖心的舉動讓他感動不已，決定用新台幣支持老闆娘的善舉。

原PO近日於臉書社團《我是永和人》指出，24日在樂華夜市吃消夜，突看到一個名男孩沿路慌張地大喊「媽媽！」在一旁擺攤賣熱狗的老闆娘驚覺有異，立刻衝上前想協助男孩打電話給媽媽，才發現對方是外國遊客，電話無法撥打。

老闆娘也不顧自己還在做生意，直接丟下攤子，牽著男孩在夜市裡，逢人就問「有人在找小孩嗎？」後來又帶男孩到夜市的服務中心，請服務人員廣播協助找媽媽，才讓男孩順利重回母親的懷抱。原PO表示，老闆娘的善良讓他非常感動，從不買熱狗的他，決定日後到樂華夜市都要買一根熱狗，用行動支持老闆娘的善舉。

貼文曝光，引發逾9千網友按讚，不少人也大讚老闆娘有愛心，「買爆熱狗了啦」、「老闆娘好人一生平安」、「很有愛的店家，還好有心善的老闆娘，孩子肯定害怕極了，希望孩子和媽媽聯繫上了」、「老闆娘真熱心，滿滿愛」、「突然好想吃熱狗」、「推！這攤的老闆娘很親切，熱狗又很好吃」。