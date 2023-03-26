新冠肺炎疫情趨緩，但搭乘大眾交通運輸仍需要戴口罩，台中一名男網友表示，昨下午搭捷運回家，未戴口罩被站務人員攔下，但他的包包裡只有痠痛貼布，忘了隨身帶口罩，為順利搭車他只好將其貼在嘴上替代口罩，沒想到痠痛貼布愈來愈涼，導致他眼睛不停流淚，這時一名陌生女子給他一個口罩，讓他感動不已，直呼對方根本是天使。

原PO昨（25）日於論壇《Dcard》指出，昨下午在捷運站搭車回家，他因沒戴口罩被站務人員叫住，他翻包包摸到一個夾鏈袋，裡面裝的是酸痛貼布，他直接把貼布貼在嘴上當作口罩，直接進站。

但痠痛貼布的勁涼感愈來愈強，不斷地衝擊他的眼睛，他強忍著酷涼感邊閉眼邊祈禱快到目的地，此時突然有個女生拍了拍他的肩膀，遞了一個口罩給他，他趕緊接過口罩，「是天使！不知道是不是因為對方太過溫暖，還是酸痛貼布太強，我的眼角不禁流下了男兒淚。」他返家後的第一件事，先把一包口罩塞到包包內，他說「這種善的循環，一定要讓它接續下去。」

貼文曝光，網友全笑翻，「我如果看到路人貼撒隆巴斯在嘴上，一定笑出來」、「這是認真的嗎？也太狠了吧」、「站務人員沒有阻止你貼？這感覺會窒息欸」。