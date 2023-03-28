雲林縣虎尾鎮昨（27）發生一名女外送員行駛中突失控衝入路邊水溝慘死，事後死者家屬上網發文，稱死者在當地其實經營一間小飲料店，但因家庭經濟壓力才兼職跑外送，家中還有5歲、3歲的孩子要養，孩子們目前都還不知道媽媽過世，如今家中少了一個經濟支柱，親友崩潰上網尋求協助。

該名親友在臉書「虎尾人(讚)出來」發文，他說死者是他的弟妹，本身雖經營飲料店，但因通膨，原物料上漲及疫情等因素，必須兼職跑外送才能養家，想為孩子塑立榜樣成就一個家，如今發生憾事，家中5歲、3歲孩子還不知道出事，仍等著媽媽回家過生日，悲痛說「一場死亡車禍，造成多個家庭破碎」。

該名親友發文說，目前死者一家人陷入困境，一般雙薪家庭都快養不起一個家，更何況失去一個重要支柱，因此發文希望若有路過該間飲料店，可以請幫忙買飲料或協助推廣，「協助他們度過難關（飲料是貨真價實、便宜好喝）」；許多網友留言「喝了最少有6年的飲料店」、「節哀，堅強要加油，努力好好照顧兩個小孩子」、「飲料非常好喝，我常常去買，請大家一定要常常去捧場」。

據了解該名女性死者當時跑熊貓外送，昨（27日）行經清雲路，疑因未注意路況連人帶車衝進水溝，安全帽脫落頭部受重創，當場死亡，據目擊者指出，他看到1輛外送機車行經清雲路與清雲2路交叉口時，機車突然失控衝入水溝，警方隨後趕到，用吊車吊起機車，並在現場設置往生者帷幕。