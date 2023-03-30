藝人逸祥(黃逸祥)從《大學生了沒》出道後，出色的模仿功力和搞笑性格，讓他逐漸在演藝圈嶄露頭角，經常在社群分享生活的他，近日跟女友去夜市買雞排，沒想到竟遇到怪人，除了說起話來滔滔不絕之外，甚至動手拉愛犬的尾巴，讓他氣到一度想「魚死網破」，踹對方一腳再跑開。

逸祥昨(29日)晚到士林夜市某生意很好的雞排店，那時女友負責排隊，他則牽著狗在旁邊等候，沒想到此時女友被一名男子搭訕，大約過了3分鐘，他發現女友一直看他，便走到女友身邊陪伴，見此，男子把注意力放在狗上說：「好可愛喔！我也有養貴賓狗耶！」接著就開始摸狗。

但讓逸祥惱怒的一點是，後來狗狗跑到另一邊時，男子竟抓住狗的尾巴，拉過去他的腳下，當下逸祥被嚇到：「怎麼這樣拉狗」，緊接著他還抓住狗的頭，對此逸祥立刻制止，便想帶狗狗到旁邊，然而女友手按住自己、不斷用眼神求救，於是逸祥思考片刻後告訴女友：「妳帶狗狗去旁邊，我來等就好。」

後來逸祥不斷看手機、不用眼睛看他，直接冷處理，男子仍未停止說話，導致見對方買完雞排離開時，情緒湧了上來，「這一秒，天人交戰，心裡想的就要跟他來個魚死網破」，並透露反正自己沒被認出來，乾脆踢一腳再跑開，但最後他仍忍住怒火，不過返家後女友責怪他沒第一時間反應過來，雙方起了小爭執。

經過這件事，逸祥反覆思考是否應該明確拒絕男子，並詢問網友的意見：「如果是你們碰到這種事會怎麼做？」文章曝光後，網友認真給予建議：「你可以說抱歉，我有點累不想聊天。可以去找別人嗎？」、「女友的部份，好好道歉，以後目色好一點」，另有人開玩笑：「碰到這種就是當場包下所有雞排，跟老闆說你處理他，我處理你的雞排。」