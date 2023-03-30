現今有許多人為追求精緻美貌與身材，都會砸下重本「進廠維修」，只為變成心中最理想的模樣，日本網紅「平瀬愛里」近日在個人推特上坦言，花費1000萬日圓（約230萬新台幣）整形，更公開過去整型前的對比照，並自嘲當時走在路上沒有人會注意到她，讓許多網友看了驚呼「根本是換一個人」。

根據日媒報導，25歲的平瀬愛里以藝名「Nyairin」於偶像圈中活耀，憑藉她那水汪汪大眼與甜美氣質的微笑，在IG上吸引超過80萬人追蹤，但近日她突然公開整型前的照片，瞬間引起熱議，照片中可見她頂著金色布丁頭，細長鳳眼與微凸的牙齒與她現在模樣差異相當大，文中她也自信寫下：「7年前與現在，我已拋棄從小就自卑『角田藍李』，未來將以重生的『平瀨愛里』生活」。

事實上，平瀬愛里曾透露，自己從小就妹父母及同學嘲笑長得醜，甚至長大後參加同學會也沒人注意到她「學生時代被罵醜是很稀鬆平常的事情，甚至高中時男同學看到我化妝，還會轉身叫我別化妝，老師也說我過著幸福而醜陋的生活」因此，她才下定決心整形，如今她也成功變成眾人眼中的女神，也變得更加有自信。

然而，當她將整型前後對比照公開後，沒想到這個舉動卻為她吸引更多粉絲追蹤，且紛紛留言稱讚「不覺得你原來的臉醜，但現在實在太可愛」、「這是我看過最強大的對比照，你好勇敢」、「能感受到她的努力」、「想必也需要很大的決心吧」、「學生時代的你辛苦了，希望你未來能一直自信又快樂的活著」。