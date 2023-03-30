孫鵬和狄鶯2018年為了救子，一度傳出要賣北投豪宅換現金付律師費，但後來房沒賣成，上月孫鵬出席活動，透露在台灣有9間房，東京也有置產，若孫安佐未來考上日本學校，就可以省錢住自己家的房子。未料，今(30日)傳出鄰居爆料，指孫鵬在台北市復興北路的大廈買了頂樓，卻違建加蓋三層，其他住戶都忍氣吞聲，而孫鵬暫未回應。

孫鵬一家長年居住在北投5層樓的豪宅，先前孫安佐出事，第一時間夫妻倆雖足不出戶，狄鶯卻曾被拍到在家中二樓雙手合十跪地替兒子祈禱，孫鵬夫婦後來為了救子，不惜請來開價天價的王牌律師，不久後被PTT網友發現，孫鵬疑在網上賣內湖豪宅，共93坪、7房3廳5衛，開價8600萬台幣，但最後未能賣出。

狄鶯後來澄清，賣房並非為了救子，夫妻倆本來就想賣掉，覺得兩個人住透天厝太大，但兒子反對，便打消賣房計畫。據《東森新聞》報導，可謂包租公、包租婆的孫鵬夫妻在台北市復興北路一處大廈買下了頂樓第12樓，卻私自加蓋了3層違建，讓其他住戶無法使用頂樓空間。

爆料人表示，孫鵬加蓋了3層樓，接著裝潢成更多出租套房分出給別人，「所以大家就是忍氣吞聲」，無法在頂樓曬衣服或運動，而台北市建管處表示，這是屬於83年之前的既存違建，已拍照列管，目前不算在優先拆除項目，而孫鵬夫婦對此暫未有進一步回應。