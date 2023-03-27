桃園市東非狒狒逃亡18天，今天下午3時許被通報闖入楊梅區富岡中正路619號一處民宅內，現場有3位阿嬤看見狒狒蹤跡，有人協助引導農業局人員狒狒竄逃方向，有人則是緊閉門窗防止狒狒再逃出，最後順利將狒狒逮捕歸案，初步檢視狒狒身上有傷，先送往六福村協助醫治，之後才會送到台北市立動物園。

現場2位目擊阿嬤說，先是看到狒狒跑進樹叢內，後來又一路逃竄，過程中還與牠四目相接，也指著牠一直看，之後農業局人員趕到，趕快指引他們方向，後來狒狒跑進一旁民宅，從後門溜進屋內，民宅女主人看到驚呼，但第一直覺趕快把門窗緊閉把狒狒困在屋內防止再逃脫，農業局人員當下立即射出1槍麻醉槍，狒狒腳步踉蹌過了數秒後不支倒地，最後順利就逮。

現場的婦人也說，目擊整個過程嚇了好大一跳，最後幸好有抓到這隻狒狒，也鬆了好大一口氣。桃園市農業局則說，今天在富岡地區圍捕狒狒，之後發現牠在附近學校流竄，最後逃往一處民宅內，在當地民眾協助之下，順利逮獲狒狒，因為發現當時東非狒狒已經受傷，後來緊急將牠送至六福村動物園救治。