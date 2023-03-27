徐巧芯表示，謝長廷可以赴中祭祖，馬英九當然也可以。（劉彥宜攝）

宏都拉斯於當地時間25日宣布，結束與台灣的外交關係，並轉向與中國建交。而在敏感之際，前總統馬英九早已排定於27日赴中國祭祖。駐日代表謝長廷喊話，「江湖險惡，中國也路途難走，請他保重」。國民黨台北市議員徐巧芯痛批，赴中祭祖是孝道的展現，謝可以，馬當然也可以，為何謝要雙重標準？「這麼說大可不必。」

謝長廷對於馬英九赴中祭祖表示，「祝福他啦，江湖險惡，中國也路途難走，請他保重」。然謝長廷2012年曾至福建謝氏宗祠祭祖，還為此感動落淚。

徐巧芯批評，謝長廷當時的眼淚代表什麼？赴中祭祖是孝道的展現，懷念祖先是中華文化的美德，為何要雙重標準？謝赴中祭祖可以，馬當然也可以，「謝長廷這麼說真的是大可不必」。

然馬英九赴中祭祖行程，恰巧是台宏斷交的敏感時機。徐巧芯說道，相信馬早已思考過此舉會被放大檢視，因此參訪路線跳過政治敏感的北京，以祭祖文化作為交流，並參訪國父孫中山故居、四行倉庫和抗戰紀念館等代表中華民國血淚、光榮的地點，使民進黨抹紅相當困難，也讓全世界正視中華民國歷史。