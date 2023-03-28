22日起進入農曆閏二月，塔羅牌老師艾菲爾在臉書上分享易破財的前4名生肖，依序是生肖狗、雞、牛、兔，其中第一名的生肖狗需注意因異性或戀愛而過度花費，而造成自己破財。

艾菲爾接著分享，生肖狗、雞、牛、兔在閏二月期間可用2招來替自己補財運，其中可在家中客廳的東方擺設魚缸，因水代表財，象徵錢財滾滾而來；另一個方法則是準備水壺，前往銀行找尋飲水機後，並裝水喝掉，象徵財氣將會越來越旺。

▍第四名：生肖兔

生肖兔在閏二月需注意身體健康，一些小病痛不可忽視。除了會多花錢外，也必須要謹慎選擇醫院和醫生，別一昧的想降低花費而延誤病情。同時，多出的花費，需從生活中其他的部分來彌補，只要有所節制，不過於奢侈，收支狀況，依然可避開過度花費而破財的窘境。

▍第三名、生肖牛

生肖牛在閏二月將會有白忙一場的狀況，收益不如期望，費用卻比想像中多。尤其是有經營副業的生肖牛更是如此。目前，放眼世界的錢潮洶湧，許多投資消息讓人霧裡看花，建議理財以保守為主不可冒險。

▍第二名、生肖雞

生肖雞在閏二月需注意意外破財，且出門在外小心行車，多一分留意丶少一分損失，否則易導致車輛維修與醫療費用的開銷。此外，也避免在不必要的場合花費過多，保持理性消費，別為了面子失了裡子。

▍第一名、生肖狗

生肖狗在閏二月需注意異性和戀愛將帶來的開銷，雖愛情無價，但維護甜美愛情的開銷，卻也真實存在。不可為了戀愛而花費過多，尤其不要因過度的請客而破財，要控制好消費。