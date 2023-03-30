在感情中要找到適合的對象不容易，《搜狐網》專欄指出，有些生肖的男女天生就是絕配，即使面對各種考驗，仍然能夠堅定相愛，「就連老天爺也拆不散」。

●鼠和牛

生肖鼠和生肖牛之間往往會產生濃厚感情，鼠善於發現牛身上的優點，牛則善於為鼠帶來安全感；無論面對什麼困難，鼠和牛總能攜手共進，相互扶持。

●龍和猴

生肖龍和生肖猴之間會產生強烈的默契及互補，龍熱情洋溢，天生就有領袖特質，猴機智聰明；兩人在一能夠激發彼此的潛力，互相扶持，一起創造美好的未來。

●蛇和雞

生肖蛇和生肖雞之間會產生深厚的情感，蛇細膩敏感又體貼，雞細心善良且懂得關心；兩人在一起能夠形成默契，一起面對人生中的種種挑戰。

●兔和狗

生肖兔和生肖狗之間會相互信任及依賴，兔善良可愛、安靜溫和，狗忠誠可靠，對家庭有強烈的責任感；兩人在一起能夠互相支持，創造幸福的家庭。

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