MIUSA被吳宗憲視為女兒。（LiTV、容易文創提供）

新生代歌手MIUSA出道以來深受大家喜愛，更是不少粉絲心目中的理想戀人，不過因為憲哥早對她下達禁愛令，加上工作行程緊湊，確實不太能花太多時間想著戀愛這檔事，日前受訪問若真遇到對的「他」時，會不會勇敢劃破禁愛令？原本不敢說出口，但頻頻說服下，原來MIUSA心中的理想型，就是吳思賢（小樂），「我會求他（憲哥）…拜託讓我結婚，我覺得憲哥應該不會阻止我，但是他會說妳要想清楚喔」。

MIUSA人曾在節目上遇過小樂，「那天就是想找他拍照，就有點太害羞，他應該看得出來啦」，不過憲哥認為，她要先把事業做好，感情放一邊，直言「她要是敢在登基、成為天后之前就交男朋友，我就先把她的男朋友給處理了」；憲哥又語重心長地說：「我就像她的爸爸一樣，我給Sandy的，也會給她所有『生、養、教、陪』，除了沒有辦法生她之外，其他一視同仁。」言下之意，MIUSA的演藝事業若沒到一定高度，要他解除禁愛令比登天還難。

聊到〈知己的知己〉這首歌，對MIUSA來說，憲哥是知己也是老闆，「他雖然是老闆，但也像我的爸爸一樣，例如每次表演結束之後，我都會去找他討論，他都會跟我講很多，例如今天之後可改成什麼樣，而我覺得他在知己層面上，應該是很幫助我在做每次表演時，以後遇到這樣問題要怎麼應對，在演藝圈他就是個很資深的前輩，他知道的事情真的太多，講出來的話一定有厲害的地方在，我覺得在這層面他算是工作上的知己」。

MIUSA培訓3年多才出道，這段時間不斷看到新人輩出確實頗煎熬，曾想跟憲哥說自己家庭經濟狀況不容許沒收入的耗著，也想過解約，更有著許多疑問，但MIUSA也清楚很多事急不得，當然也是因信任憲哥所有決定，所幸這個信任沒讓MIUSA真的產生放棄之心，「人家不是說呷緊弄破碗，越想在一個很短的時間硬要把東西做出來，那一定不是最完美的，所以我覺得等了三年的時間是值得的」。