東非狒狒在桃園地區逃亡16天，但最終卻在圍捕過程因遭獵槍射殺而重傷不治。中廣董事長趙少康坦言，「到底是誰下令打死狒狒」，麻醉槍怎麼變成了獵槍？由一隻追求自由的狒狒莫名其妙的被獵槍冤枉打死，看出台灣離尊重生命的文明社會還有很遠的一段距離，政府也必須徹底檢討過程中的缺失，健全動物保育的制度。

趙少康表示，一隻東非狒狒在桃園地區流浪18天，昨天終於找到，原以為狒狒可以回到自己的家，沒想到竟在圍捕過程中遭到獵人槍殺，令人既氣憤又難過。這隻狒狒沒有傷人，只是偷吃水果、青菜，加上從哪裡跑出來的都未釐清，「到底是誰下令打死狒狒」，麻醉槍怎麼變成了獵槍？整個過程不僅紊亂，更像是場糊塗鬧劇，最終造成狒狒之死，說是人為疏失一點也不為過。

趙少康透露，他小時候曾經被猴子咬過手，當時猴子在吃水果，可能覺得威脅到牠，所以就往手掌咬下去，咬住就不放，直到現在都還看到當時傷口的疤痕，所以他知道野生動物具有一定的危險性。傳出狒狒在桃園街頭遊蕩時，大家都很擔憂，不知道牠跑到哪裡，會不會傷人，能不能盡快安置。

趙少康指出，聽到狒狒被三位阿嬤發現並關在房子裡，才想說相關人員應該可以好好處理，怎麼下一秒就被殺死？現場怎麼會出現獵槍？這在圍捕過程中是能夠出現的嗎？更讓人不解的是，農業局的人員將狒狒帶出時，竟然是先展示拍照，而不是先檢傷，後來發現狒狒在流血，才驚覺左胸中槍，但為時已晚。

趙少康認為，根據屬地主義狒狒由桃園市農業局處理，因地點離新竹縣只有700公尺，也要通知新竹縣，然後現場的獵人是新竹縣農業局派的，但說是六福村授權獵人開槍，六福村怎麼能下令？這是違法，就算是六福村的狒狒也不能直接下令槍殺，結果現場無人制止，第一時間也不知道有人開槍。

趙少康提及，2014年河馬「阿河」在運送過程中兩度摔落地面受傷而不幸離世的新聞，大家記憶猶新，更為「阿河」感到不捨。時隔多年，同樣是野生動物的狒狒，更遭到人為槍擊死亡，動保觀念不進反退。狒狒生命就此結束，政府表達遺憾之餘，也必須徹底檢討過程中的缺失，健全動物保育的制度。