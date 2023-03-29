4月份，百宴自助餐廳免費招待12歲以下兒童用餐，連假期間6歲以下兒童再加碼贈送袋裝積木教玩具補充包。(台北凱達大飯店提供)

4月份至台北凱達住宿享升等至三人房，平日每房2988元。(台北凱達大飯店提供)

台北凱達與知名的嬰幼兒玩具精品代理商聯合推出「一童玩積木」住房與餐飲優惠專案，搶攻寵兒商機。(台北凱達大飯店提供)

疫後第一個清明兒童連假即將到來，迎接專屬親子兒童的月份，台北凱達與嬰幼兒玩具精品代理商聯合推出「一童玩積木」住房專案，搶食兒童商機。平日入住，免費升等3人房、贈送市價逾千元的認知學習積木教玩具。百宴自助餐廳4月份平、假日皆免費招待12歲以下兒童用餐，優惠最低69折起。

台北凱達大飯店與知名的嬰幼兒玩具精品代理商「BabyLux奢華寶貝」聯合推出「一童玩積木」住房與餐飲優惠專案搶攻寵兒商機。4月份平日至台北凱達住宿，可享升等至3人房，每房3000元有找，4人房再加價1000元起。專案限量贈送市價千元以上的韓國品牌「Plafarm」認知學習積木教玩具1組，限量80組，讓小朋友暫離3C產品，親子透過積木互動，共度美好時光。「一童玩積木」住房專案日限10組。

館內的百宴自助餐廳於兒童連假期間推出專為寶貝們設計的童趣主題創意料理，主廚將餐點融入可愛造型，像是西瓜飯糰、逗趣表情包鮭魚卵豆皮壽司、米奇披薩佐小章魚、豐盛的炸物拼盤等；繽紛甜點區則有寶可夢巧克力、兔子造型紅豆大福等，每款看起來美味又吸睛。4月份平假日都免費招待12歲以下兒童用餐，平日午餐一大一小原價1452元，優惠價1012元，假日午、晚餐一大一小特惠價1242元，現省540元，優惠相當於最低69折起。

此外，4月1日至5日，業者推出連假限定快閃優惠，兩人同行享第2人半價，再加碼贈送6歲以下兒童袋裝Plafarm積木教玩具補充包，限量100組。