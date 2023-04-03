4月4日兒童節是台南市長黃偉哲第2任就職第100天，他特別於3日提出兒童相關政策，強調要為小朋友打造幸福城市，從「教育現場」拓展到「遊戲場」，讓孩子在學習中得到快樂，在遊戲中獲得學習，在幸福中成長、茁壯。

黃偉哲指出，教育不止是學校的事，也應該結合家庭與社會，因此兒童政策應該整體規畫，除了優質教育環境，也應提供寓教於樂的社會環境；兒童政策應從兩大方面著手，一是提供教學現場優質軟硬體，其次是營造「整個台南都是孩子的遊戲場」。

其中，在軟硬體方面，市府積極向中央爭取預算，4年來從校舍耐震能力改善、班班有冷氣、兒童遊戲場、視聽教室、半戶外球場、運動操場、中央廚房等，已經挹注超過百億元；光是校園操場跑道改善，去年就改善86校，進度全國第一。

數位科技方面，市府率先成立「數位學習推動辦公室」，去年向中央爭取5億6000多萬元，運用在平板購置、數位內容與師生培訓等，讓台南不僅「班班有冷氣」，還要「生生有平板」、「班班有網路」、「班班有數位教室」，消弭城鄉數位落差。

此外，市府教育局還率先著手研發ChatGPT的教學模組，輔助師生進行程式撰寫、英語學習、藝文創作及相關學科的輔助教學，讓台南的孩子從小扎根AI教育，迎向人工智慧的生活世代。

「整個台南都是孩子的遊戲場」方面，此次清明連假推出10多項專屬活動，從水交社晴空藝術節、CHA CHA兒童街藝節、自然公園童趣節、春遊古蹟到FUN星玩童樂會、點亮兒童節、集結兒童劇場等，集結兒童劇場、馬戲、音樂舞蹈、市集、手作、科學及自然知識等活動，讓小朋友盡情放電還能長知識，彷彿整個城市都是遊戲場。

黃偉哲強調，任內首創的特色公園，將公園打造為孩子的遊戲場，已投入3億7000多萬元經費規畫39座特色公園，目前已完成16座，還為未滿4歲的嬰幼兒打造活動空間，12座親子悠遊館讓嬰幼兒找到專屬的遊戲天地。未來他會不遺餘力地守護兒童，持續結合各方資源，為孩子創造快樂適性發展的童年、讓台南的孩子過得更好。