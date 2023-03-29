【政新鮮】馬英九登陸強碰台宏斷交挨批 前外交官嗆蔡政府找替死鬼

國民黨台北市議員鍾沛君今指出，綠營在昨（28）日馬英九參訪南京總統府後，造謠他不敢講「總統」兩字，沒想到馬傍晚與江蘇省委書記信長星會面時，就提到了台灣總統，讓綠營的「失智列車」又翻車了。

鍾沛君今在臉書發文表示，綠營針對馬英九訪陸的評論，已不只是雞蛋裡挑骨頭，甚至已到了可悲的地步，連馬沒說過的話也硬要栽贓。她指出，馬英九昨天參觀南京總統府時，因對現場媒體記者說了多次「這個」2字，就被綠營拿去造謠，說他不敢講「總統」。

「只要看一下實況影音，就知道馬前總統說『這個』，可能是一時忘了年份數字的短暫停頓」，鍾沛君狠酸，馬英九在昨天傍晚與信長星會面時，就說了台灣總統，直接讓綠營的失智列車再度翻車，「這個男人太狠了！」

鍾沛君揶揄，她可以體會綠營如今的尷尬，因他們本來造謠馬英九不敢說總統、民國等字，結果在第一天行程，民國跟總統一次滿足，讓原本磨刀霍霍準備向馬的力道，只能轉移去談桃園的狒狒。她建議，都是為了中華民國和台灣好，就算綠營說不出馬英九一句好話，也別瞎掰造謠、丟人現眼。