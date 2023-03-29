性生活美滿能夠增進雙方感情，不過這個目標需要兩個人一起努力。一位女子表示，近日她跟男友愛愛時，她一個人努力動得很辛苦，轉頭一看卻發現男友正在滑手機看推特，讓她感嘆難道男友對她沒感覺還是她沒吸引力了，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，某天她跟男友正在愛愛，沒想到她一頭動得很辛苦時，卻透過床頭的鏡面反射看到，男友那頭正在滑著手機看推特，更重要的是這已經不是男友第一次這樣了，讓原PO心中忍不住亂想，「是不是對我沒感覺了？是不是我沒有吸引力了？」越想心裡越不是滋味，只好上網向大家求助。

對此，許多人紛紛回應，「不喜歡就直接跟他說請他不要這麼做啊」、「真的不是很懂為什麼有些人做愛的時候會看手機，不管是不是推特都好奇怪」、「萬一他推特看一看切換成相機偷拍你怎麼辦，拒絕使用手機！」、「我的話～如果換他動，我滑抖音上的猛男吧～」、「有夠沒禮貌！換他動，然後你看猛男，你問他這是什麼感覺」。

另外還有過來人分享，「跟他溝通吧，我男朋友也會這樣，我也有跟他說過了，男友確實也沒再看了」，原PO則透露未來她會再跟男友進行溝通，了解男友為何愛愛時不專心反而滑手機。