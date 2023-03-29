台北市萬大國小日前以聯合國兒童權利公約為概念，辦理一系列「兒童月」活動，包含展覽暨實境遊戲、童樂會、樂團演出等，讓學童認識生存權、表意權及受教權等兒童人權。

萬大國小表示，「跨越世界的祝福」展覽暨實境遊戲活動是兒童月活動重點之一，與家扶基金會合作讓孩子們透過遊戲，了解國際志工的服務意義與價值，並認識台灣NGO組織如何在其他國家提供符合當地需求的協助。

萬大國小說，學童在解謎的過程中玩得渾然忘我，結束後紛紛表示，「原來我們在台灣那麼幸福」、「這次的遊戲讓我學到如何團隊合作，也讓我知道有許多國家需要幫助」，

此外，萬大國小設計「萬大童樂會」。校方表示，學生們發揮創意用點歌單向自己最有感覺的人事物傳遞心裡的話，反轉「囝仔人有耳無嘴」的諺語。

萬大國小也邀請台灣竹樂團到校演出，並邀請家扶基金會、皮皮兒童劇團蒞校宣導兒童權益及反霸凌觀念。

萬大國小表示，樂於學習、充滿活力是學校的特色，兒童月活動不僅讓孩子們在活動中學習、遊戲中成長，也體認到生存權、表意權及受教權等兒童人權意義，更凝聚了全校學童向心力，營造出幸福氛圍。