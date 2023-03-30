保勝光學產品聚焦於工業及專業用途，終端應用包括半導體檢測、AOI檢測設備、航太、運動光學、劇院投影等，由於近期股價漲幅較大，應主管機關要求，先行公布獲利自結數。
保勝光學2月合併營收4500萬元，年增7%，稅前盈餘為1800萬元，年增64%，稅後盈餘1500萬元，年增67%，單月每股盈餘為0.46元。
保勝光學今年前2月合併營收為1.11億元，年成長59%，稅後盈餘為2700萬元，年增2倍，每股盈餘為0.9元。
保勝光學(6517)自結前2月稅後盈餘為2700萬元，年增2倍，每股盈餘為0.9元。
保勝光學產品聚焦於工業及專業用途，終端應用包括半導體檢測、AOI檢測設備、航太、運動光學、劇院投影等，由於近期股價漲幅較大，應主管機關要求，先行公布獲利自結數。
保勝光學2月合併營收4500萬元，年增7%，稅前盈餘為1800萬元，年增64%，稅後盈餘1500萬元，年增67%，單月每股盈餘為0.46元。
保勝光學今年前2月合併營收為1.11億元，年成長59%，稅後盈餘為2700萬元，年增2倍，每股盈餘為0.9元。
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