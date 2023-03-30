女人懷胎10月生子不易，產後還被老公嫌棄真的很讓人心碎！一名人妻表示，生完小孩後和老公的性行為頻率大幅降低，老公甚至還說「覺得下面鬆了」，讓這名人妻決心做陰道緊實手術，希望能挽回這段關係。未料，術後她卻目擊老公和別的女生牽手，讓她當場崩潰暴哭。

原PO在論壇《Dcard》發文表示，自從生完小孩後，就很少和老公有肌膚之親，前幾次床戰途中，老公就曾暗示「下面鬆了」，讓原PO覺得超自卑，還差點為此去看心理醫生，原PO直說：「我真的很愛他，還是很想跟他愛愛才選擇去做陰道緊實術」。

沒想到，手術結束後，原PO才一走出診所，就看到老公牽著另一個女生走下樓，讓她當場崩潰地抓著老公嚎啕大哭，質問「為什麼這樣對我！」但老公卻靜默不語。原PO後來才知道，老公只是不愛了，大嘆：「為了他改變還是被嫌棄、丟下」，覺得又生氣又難過。

對此，網友紛紛留言，「確定不是粗度的問題？」、「趕快換一個啊，是他太小，還嫌別人勒」、「你應該懂得愛自己，還有學會看人」、「這只是不愛你的藉口，即便你變的再漂亮再美再緊，他依然會去牽那個人的手」，不過也有人猜測這是創作文，好奇留言：「牽著另一個女的…不是妳的女兒嗎？」