近日不少網友好奇，愛愛過程中陰道為何會出現放屁聲，性學博士許藍方表示，這其實不說是屁，只是當陰莖放入陰道會把空氣擠進去，因此抽插的過程中，把空氣帶出來就會出現噗噗噗的聲音。而會出現陰道排氣聲，和男生的生殖器大小無關，主要還是跟愛愛的姿勢有關，其中狗爬式是最容易讓女生陰道排氣的姿勢，若對這聲音很介意，那就少用或是避免這個姿勢。

許藍方近日在YouTube影片上分享，和另一半激戰，有些人發現陰道會發出噗噗的聲音，乍聽之下很像放屁，讓許多人尷尬又好奇怎麼會有這個聲音。她表示，陰道發出噗噗聲不是屁，陰道是管道，當陰莖放入陰道會把空氣擠進去，因此抽插的過程中，把空氣帶出來就會出現噗噗噗的聲音。

許藍方表示，會出現這樣的狀況，其實是因為姿勢的問題，每一個姿勢都有可能會讓陰道排氣，不過，狗爬式是最容易讓女生陰道排氣的姿勢，因此如果真的很介意陰道排氣的聲音，可以減少使用這個姿勢。

另有網友提問說，做愛聽到排氣聲，不只有聲音，還伴隨著一股臭味，這樣是正常的嗎？對此，許藍方表示，陰道排氣是不會有臭味的，因為就只是空氣被灌進去，然後又被擠壓出來，因此如果聞到有臭味的，那很有可能是另一半腸胃道不好，在做愛的過程中腸胃道蠕動，就放屁了。

許藍方也說，有些人好奇男生生殖器的尺寸，是否會導致陰道排氣的狀況發生，她個人認為沒有太大的關聯，當然如果生殖器非常的小，那基本上不太有可能將空氣擠進去，那當然就不會有排氣聲音出現的問題，不過，99％的人都是剛好的大小，因此她認為做愛陰道出現排氣聲，最主要還是跟姿勢比較有關係。