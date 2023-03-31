中油:4月天然氣電業用戶調降6% 其餘持平、不調整 17:452023/03/31 工商 彭暄貽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中油宣布，依據政府核定之天然氣價格公式計算，4月份國內天然氣價格電業用戶調降6％，非電業用戶持續配合政府物價穩定政策不予調整，自112年4月1日零時起實施。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 王美花：國內天然氣存量11-12天 立委促儲能升級國家戰略 紐約州擬立法 禁新大樓使用天然氣、化石燃料 《電纜股》華新4月調降部分不銹鋼內銷價格 #電業 #調降 #天然氣價格 #中油 #天然氣 也許您會感興趣 推薦閱讀 燁聯調降4月盤價 304產品每公噸降新台幣3500元 11:532023/03/31 財經 中油大林廠氣爆「真相」出爐 國民黨怒轟：不得復工 11:002023/03/29 社會 雨炸7天！13縣市大雨特報 注意雷擊 07:422023/03/26 生活 高雄中油大林廠氣爆案 真相公布惹議 04:102023/03/30 地方新聞 白天降雨趨緩！周四又有春雨來 清明連假天氣曝光 20:562023/03/27 生活 清明連假僅濕1天 明首日炸大雨！下周熱到35度 07:262023/03/31 生活 幼兒園師生比逐年調至1：12 公共化幼兒園今年8月起實施 12:412023/03/30 生活 今晚變天！一路下到連假結束 降雨熱區曝光 10:442023/03/29 生活 《獨家》中油大林廠爆炸導向油管破裂 知情者驚爆：人為釀禍 09:162023/03/30 社會 曜捷能源 銅鑼儲能電廠動土 04:102023/03/27 產業特刊 「去美元化」加速中 短短48小時全球開花 17:392023/03/30 國際 豐興調降廢鋼和鋼筋價格 每公噸降300元 14:042023/03/27 財經 幼園師生比降至1：12方案出爐！公共化今年上路 私幼最高補助20萬 12:072023/03/30 政治 萬物上漲擋不住 磁磚業成本大幅上漲 將掀漲價潮 16:122023/03/30 財經 前部長怒轟蔡政府 一旦出「這狀況」：頂多撐7天 11:382023/03/28 政治 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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