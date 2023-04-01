台北富邦勇士本季來到台中洲際迷你蛋就是當定「奧客」！勇士1日靠著辛特力貢獻25分、10籃板，塞瑟夫也拿17分、17籃板，助隊100比96力挫地主台新夢想家，勇士除了拿下3連勝，也中止夢想家3連勝，勇士本季來到洲際迷你蛋更保持3戰全勝的完美佳績。

儘管夢想家上半場靠著盧冠良投進4顆三分球，大部分時間取得領先優勢，但在次節，塞瑟夫、辛特力與張宗憲等人幫助勇士追上，且一度超前兩分，可是吉爾貝克接下來攻守俱佳，幫助夢想家打完上半場，仍以51比46領先，吉爾貝克半場10分、4籃板及5火鍋。

來到第三節，勇士開始就打出12比4超前攻勢，可是夢想家末節開始也回應11比2，其中包含簡浩兩顆三分球，這次勇士回應很快，換成張宗憲連進兩顆三分球，搭配5犯纏身的辛特力火力支援，重新帶起13比3，打到最後3分41秒，勇士88比84領先。

比賽還剩2分22秒，李德威籃下放進兩分，可是辛特力馬上完成三分打，麥卡洛卻連進兩球，轉眼縮小差距到1分，石博恩仍在最後46秒穩穩投進三分球，接著麥卡洛上籃沒進，辛特力最後36秒兩罰俱中，麥卡洛雖然馬上灌籃，接下來勇士仍靠罰球留住勝果。