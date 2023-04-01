「2023大港開唱」1、2日在高雄駁二藝術特區盛大舉辦，2天共近120組歌手、樂團輪番上陣演出，包括隨性Random ft.柯有倫、蔡秋鳳ft.邵大倫、閃靈ft.珂拉琪、TRASH等，加上因應疫情解封，有多組海外藝人專程來高雄演出，包括Balming Tiger、toddle、BRADIO等，粗估共吸引6萬樂迷朝聖。

56歲蔡秋鳳於晚間攜手邵大倫一同登台，她身穿性感短裙，秀出一雙辣腿，在台上飆唱經典歌曲〈金包銀〉、〈爽著你艱苦到我〉等，全場大合唱。她近年來深受耳鳴所苦，醫生勸她要唱開心、不要有壓力，坦言已7年沒唱大型外場演出，首次音樂祭獻給大港開唱，很喜歡跟年輕人一起同歡。

有望再度開個唱？她直言，從13歲出道至今依舊熱愛歌唱，但家人希望她近年減少工作、甚至不要唱了，她2014年小巨蛋後，原本計畫在台中、高雄開唱，卻遇到疫情爆發，導致演唱會時間延期，讓她開唱熱度逐漸降低，現在還會擔心票房壓力，「沒人來看怎麼辦？我又不是年輕人，張惠妹、蔡依林都秒殺，我可能要殺很久」，並透露，一直有開唱計畫，但可能再唱2場就要休息，有封麥引退想法？她未正面回應，僅說：「看大家的熱忱度。」