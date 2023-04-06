全球最大非同質性代幣（NFT）交易所公海（OpenSea）一名收藏家錯手殘下100枚以太幣（ETH）出價購買一個免費NFT，截本篇報導為止以太幣1枚為57300塊台幣，所以苦主大約損失 了573萬元，不過真的是這樣嗎？幣圈的人認為案情並不單純，很有可能是為了增加這支NFT的知名度，或者是刷高交易額，將這支NFT在OpenSea上的排名順位往前推，增加曝光度，不管真相如何，這支NFT現在爆紅了。

據cointelegraph.com 6日報導，區塊鏈上沒有秘密，所有交易資訊都是透明公開的，有些鏈上交易分析專家認為，這一位交易者錯誤地輸入下了100以太幣的出價，而另一部份的分析家則認為，這筆交易可能是為了洗盤（衝高價格或是其他目的）。

這一筆交易是出現ㄓ在Gemesis NFT系列的一部分，發行時即是 免費的NFT，旨在紀念4月4日全球最大NFT交易所公海的專業版（OpenSea Pro）上線。交易者的出價比0.04 ETH的底價（Floor Price）高出2萬5000倍。

Rekt. A Blur farmer fat fingered and had his 100 ETH bid accepted for an @openseapro Gemesis



RIP🪦 pic.twitter.com/Wlouemak6s — •ᴅɢᴛʟ• (@dgtlemissions) April 5, 2023

但推特用戶“0xSun”認為該銷售是在另外一個NFT市場Blur上進行的，他認為交易者想要出價100美元，但不小心按了100 ETH。

Yeah someone else put the 100ETH bid by mistake (He probably want to bid 100 as amount) and it got accepted by another one with 1500+ gwei gas — 0xSun (@0xSunNFT) April 5, 2023

一位在美國知名論壇Reddit上發貼文談及該銷售的用戶也對洗盤交易理論提出懷疑，他認為這一次出價是向所有人開放的，那來做洗盤交易的風險太大，因為另一個交易者或機器人會迅速搶走遠高於底價的出價。

「我知道你們在想這是洗盤交易，但這是一個向任何人開放的出價，所以希望自己比其他人看到當時的出價更快的風險相當大。」

洗盤交易是一種市場操縱形式，交易者買入和賣出資產以向市場輸入誤導信息。該做法在傳統股票市場是非法的，但在NFT交易中非常普遍。

公海交易所於去年4月25日收購了NFT聚合器寶石（Gem），並對寶石交易平台進行了改進，進而創建吃路公海交易所專業版（OpenSea Pro），只有在3月31日之前在Gem上購買過任一個NFT的用戶才有資格鑄造Gemesis NFT，鑄造窗口將於5月4日關閉。