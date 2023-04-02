蔡明亮作品《你的臉》進軍日本，也是坂本龍一熱心牽線日本發行商。（汯呄霖電影提供）

日本傳奇電影配樂大師坂本龍一，3月28日病逝於東京某間醫院，享壽71歲，他的官網今發出聲明證實，表示他生前即使罹癌，只要身體狀況許可，仍一直在家中進行創作，直至最後的時光都和音樂一起度過，同時經紀公司也向支持他的樂迷、醫療人員表達最終的謝意。

坂本龍一抗癌多年，近年原本有來台灣演出行程，因疫情而延後最終未能成行。他2019年曾來台，當時是為幫導演蔡明亮做配樂的電影《你的臉》站台，目前人在香港國際電影節出席座談會的蔡明亮，在得知憾事當下，感慨表示：「很不捨、很遺憾，我其實是有點想拍他的。」

蔡明亮回憶說，2019年是兩人最後一次碰面，當時他還畫了一幅粉彩肖像畫送給遠道而來的友人，期間都有通聯，去年到東京電影節辦回顧展時，還有跟坂本龍一的太太聯絡，本來要約見面，臨時因坂本龍一的身體不舒服，兩人最終沒能見到面，「我就是有點想拍他，一方面是有合作關係、一方面他算是我的偶像，在我大學就聽他音樂。」

另有三次碰面，也都是在國際影展相遇，其中兩次是在威尼斯影展，另一次在釜山影展，「《你的臉》在釜山放映，我們倆住在同一個飯店，剛好有颱風，我們都很有印象。」蔡明亮感嘆說：「生命就是這樣，他沒有停下創作，音樂風格隨著年齡轉變，已經不是音樂表達，而是更親近生活，也是這樣我們才有機會合作。」