原子邦妮在信義誠品舉辦《無情怪物》音樂分享會。（華納音樂提供）

原子邦妮在信義誠品舉辦《無情怪物》音樂分享會。（華納音樂提供）

原子邦妮上週舉辦《無情怪物》誠品音樂分享會，是繼加盟華納音樂發行首張專輯後，正式與歌迷們見面的第一場演出。他們音樂中令人過癮的重低音，音頻竟「震」到讓店內陳列架上的 CD 應聲而倒，讓店員一度緊張的表示希望音樂能調小一些；原子邦妮更笑說這是表演這麼多年以來，第一次聽見這樣的要求！

原子邦妮在分享會中一連演出多首新歌及經典曲目，包括〈無情怪物〉、〈天亮之前〉、〈被你遺忘的森林〉... 等，更聊到最近的心情，Nu表示：「好一陣子沒看到大家其實有點緊張，謝謝大家陪我們完成在書店的 TECHNO 派對夢想！」主唱查查則表示：「看到小小的書店擠滿了為我們而來的歌迷，心裡真的很感動，期待未來能有更大規模的演唱會，能唱更多歌給大家聽。」

有趣的是，當聊到分享會上最令他們印象深刻的事，原子邦妮提到在演出過程中，突然看見有店員衝到舞台邊，希望音樂能稍微調小一些，一問之下才知道原來原子邦妮的音樂一開場，電子轟隆隆的低頻聲響，竟瞬間讓陳列架上的 CD 應聲而倒，讓工作人員笑說原子邦妮是書店歷年來最「動感」的演出者！原子邦妮也笑說：「這是我們演出這麽多場以來，第一次接收到這樣的要求。」

原子邦妮去年才推出新專輯，目前正在籌備 2023 年的新作品，令人驚艷他們在音樂上的「高產量」！Nu分享：「目前很確定新專輯的方向會有更多的電子節奏，敬請大家期待。」