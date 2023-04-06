《黑豹》漫威電影交響音樂會將在台灣亞洲首演。這部電影釋出時在當年奧斯卡頒獎典禮上風光奪下3個獎項，其一項更獲「最佳原創配樂」，以非洲美學顛覆傳統英雄片為主軸，電影配樂貫穿核心以鏗鏘有力的非洲傳統打擊樂為主，更融合將近100多人的管弦樂團，才編製出如此動人的配樂，無論是在文化傳承或是藝術領域上，今年5月7日將在台北國家音樂廳登場。

為慶祝漫威第一部電影交響音樂會在台北，此次電影原聲帶鼓手、來自塞內加爾的馬桑巴．迪奧普（Massamba Diop）也將來台，他參與《黑豹》與《黑豹2：瓦干達萬歲》的原聲帶錄製，震撼人心的鼓樂將原汁原味呈現。

富拉笛吹奏者史蒂夫．庫亞拉（Steve Kujala）將在《黑豹》漫威電影交響音樂會登場。（牛耳藝術提供）

除此之外，電影裡被大量使用的樂器就是富拉笛（Fula flute），男主角在王位爭鬥中面對挑戰者時，可以聽到富拉笛的聲音，這次音樂會也邀請富拉笛吹奏者史蒂夫．庫亞拉（Steve Kujala），他是好萊塢露天劇場管弦樂團的首席短笛手，也是黑豹全球首演指定富拉笛演奏家，將帶樂迷們感受富有層次的非洲傳統文化樂聲。

《黑豹》電影交響音樂會將於5月7日在台北國家音樂廳登場，由電影原聲帶鼓手馬桑巴．迪奧普（Massamba Diop）領奏，與黑豹全球首演指定富拉笛演奏家史蒂夫．庫亞拉（Steve Kujala）協力，攜長榮交響樂團演出全片配樂。