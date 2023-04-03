瓜地馬拉總統賈麥岱（Alejandro Giammattei）日前表示，若台灣在拉丁美洲只剩一個邦交國，那一定就是瓜地馬拉。對此，國民黨立委洪孟楷對賈麥岱的話感到擔憂，因這可能是又有拉美邦交國要鬆動的訊號，他並呼籲，外交部不可不重視此事。

賈麥岱透露，由於近來台灣友邦屢被大陸挖牆腳，不久前有位拉丁美洲總統跟他說台灣的友邦愈來愈少，但他回答對方，「如果在拉丁美洲，台灣只剩下一個邦交國，那一定就是瓜地馬拉」。

洪孟楷昨（2）日在政論節目《TVBS戰情室》指出，雖然賈麥岱所說的，是對台灣的正面表述與肯定，但大家平常是不會對一個有好人緣的人說類似的話，賈麥岱這番話，是不是代表台灣的朋友真的越來越少了？

洪孟楷接著說，我國在拉丁美洲有7個邦交國，瓜國是不是因地緣關係之便，聽到又有邦交國鬆動的風聲了？這一點是外交部不可不重視的。洪孟楷也直言，他不是在危言聳聽，也不想唱衰台灣，但當外國總統都說了這樣的話時，台灣是不是該有所小心及保留？