根據《美麗島電子報》民調，副總統賴清德始終維持在40%上下。民眾黨主席柯文哲認為，下一屆總統得票率不會超過40%，賴清德的民調有時會掉到34%，算是在當選邊緣，一不小心就會輸掉。

柯文哲2日在《下班瀚你聊》節目中表示，總統大選40%是穩贏的，下一屆總統得票率不會超過40%。而賴清德民調低的時候會掉到34%，所以也有可能不小心敗選，他是在當選邊緣，不過，一不小心就會輸掉。

柯文哲認為，賴清德是以逸待勞，擔任副總統這個位置，用國家資源，然後又不用做事、負責任，表面稱「養望」，這個位子實在太棒了。

另外，針對2024要當副手還是要當正的？柯文哲表示，這種事情，他要努力的準備，是正是副，就要看人家要不要跟他配，都還不曉得，所以就一直努力下去。至於民調，也不要說民意如流水，民意如「颱風」，掃過來掃過去真可怕，他認為，他的民調一定會變的，還會成長。

柯文哲坦言，潮流變化太快，他個人是持比較open的態度，因此名利心沒有很重，有時候考慮看看，怎樣做對台灣比較好，這還是要思考一下。