荷蘭一輛火車4日凌晨撞上鐵道上的建築設備後出軌，目前已知數十人受傷，其中多人重傷，荷蘭鐵路公司稱，火車撞上起重機。現場畫面顯示，出軌車廂在軌道上傾斜，列車後方失火。

Meerdere zwaargewonden bij botsing tussen treinen bij Voorschoten https://t.co/kbh2UQ3Cyh pic.twitter.com/djHMUbMtyH — Leidsch Dagblad (@leidschdagblad) April 4, 2023

綜合路透社、荷蘭地方媒體《海爾德蘭人報》（De Gelderlander）、比利時《新聞報》（Het Nieuwsblad）報導，荷蘭救難人員表示，4日凌晨3時30分，一輛載客火車在位於海牙與阿姆斯特丹之間的福爾斯霍滕鎮（Voorschoten）撞上鐵軌上的建築設備，火車隨即出軌。

Het zou gaan om en botsing tussen een passagierstrein en een goederentrein. Passagierstrein is deels ontspoord. Inzittenden trein zijn/worden geëvacueerd. Over gewonden is nog niets bekend #Voorschoten #treinongeval #GRIP2 pic.twitter.com/YRvK5nbeVQ — Regio15.nl (@regio15) April 4, 2023

De autoriteiten hebben inmiddels opgeschaald naar #GRIP3. Ook is er nu sprake van 'code 50', dus men houdt rekening met > 50 slachtoffers. Er zijn inmiddels drie Mobiel Medische Teams gealarmeerd. #Geestwoningpad #Voorschoten pic.twitter.com/U0km8y4Nfz — Regio15.nl (@regio15) April 4, 2023

外媒起初報導載客火車撞上一輛貨運火車後出軌，荷蘭鐵路公司（NS）後續又指，載客火車可能是撞上當時在鐵軌上工作的起重機。現場畫面顯示，鐵軌上除了載客火車外，還有一輛貨運火車及一台起重機，這兩者可能和事故有關。

Volgens de NS betreft het geen botsing passagiersplein/goederentrein maar zou de passagierstrein op een kraan zijn gebotst die op het spoor stond, mogelijk ivm werkzaamheden. Er zijn meerdere licht- en zwaargewonden. #Voorschoten #treinongeval pic.twitter.com/rgN63od23A — Regio15.nl (@regio15) April 4, 2023

另外畫面也顯示，載客火車一共有4節車廂，前2節出軌，列車後方起火，火勢後續已撲滅。

Meerdere zwaargewonden bij botsing tussen twee treinen bij Voorschotenhttps://t.co/dIMlLhwY5O — AD.nl (@ADnl) April 4, 2023

Bij een botsing tussen een personentrein een een goederentrein in Voorschoten (Zuid-Holland) zijn in de nacht van maandag op dinsdag meerdere personen zwaargewond geraakt https://t.co/A7wlQbE9bM — De Telegraaf (@telegraaf) April 4, 2023

目前救難人員正將乘客救出，據傳有「好幾人重傷」，有些傷者「情況很糟」。出軌列車至少載有50名乘客。