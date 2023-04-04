荷蘭一輛火車4日凌晨撞上鐵道上的建築設備後出軌，目前已知數十人受傷，其中多人重傷，荷蘭鐵路公司稱，火車撞上起重機。現場畫面顯示，出軌車廂在軌道上傾斜，列車後方失火。

綜合路透社、荷蘭地方媒體《海爾德蘭人報》（De Gelderlander）、比利時《新聞報》（Het Nieuwsblad）報導，荷蘭救難人員表示，4日凌晨3時30分，一輛載客火車在位於海牙與阿姆斯特丹之間的福爾斯霍滕鎮（Voorschoten）撞上鐵軌上的建築設備，火車隨即出軌。

外媒起初報導載客火車撞上一輛貨運火車後出軌，荷蘭鐵路公司（NS）後續又指，載客火車可能是撞上當時在鐵軌上工作的起重機。現場畫面顯示，鐵軌上除了載客火車外，還有一輛貨運火車及一台起重機，這兩者可能和事故有關。

另外畫面也顯示，載客火車一共有4節車廂，前2節出軌，列車後方起火，火勢後續已撲滅。

目前救難人員正將乘客救出，據傳有「好幾人重傷」，有些傷者「情況很糟」。出軌列車至少載有50名乘客。

文章來源：Several people hurt after trains collide in southern Netherlands
文章來源：Passagierstrein ontspoord na botsing bij Voorschoten, meerdere zwaargewonden
文章來源：Passagierstrein botst en ontspoort in Nederland: meerdere zwaargewonden
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