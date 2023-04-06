美國經濟數據疲軟加劇市場疑慮，擔心聯邦準備理事會（Fed）激進升息恐令美國經濟陷入衰退，美股主要指數今天大多收跌。

道瓊工業指數上揚80.34點或0.24%，收33482.72點。

標準普爾指數下挫10.22點或0.25%，收4090.38點。

那斯達克指數下跌129.47點或1.07%，收11996.86點。

費城半導體指數挫跌56.53點或1.80%，收3085.97點。（譯者：陳正健）1120406

3月製造業PMI 歐續弱、美改善
人行：銀行家看多Q2經濟熱度
大陸3月製造業PMI微跌 仍居擴張區間
#點或 #疑慮 #加劇 #收跌 #指數