美國經濟數據疲軟加劇市場疑慮，擔心聯邦準備理事會（Fed）激進升息恐令美國經濟陷入衰退，美股主要指數今天大多收跌。
道瓊工業指數上揚80.34點或0.24%，收33482.72點。
標準普爾指數下挫10.22點或0.25%，收4090.38點。
那斯達克指數下跌129.47點或1.07%，收11996.86點。
費城半導體指數挫跌56.53點或1.80%，收3085.97點。（譯者：陳正健）1120406
美國經濟數據疲軟加劇市場疑慮，擔心聯邦準備理事會（Fed）激進升息恐令美國經濟陷入衰退，美股主要指數今天大多收跌。
道瓊工業指數上揚80.34點或0.24%，收33482.72點。
標準普爾指數下挫10.22點或0.25%，收4090.38點。
那斯達克指數下跌129.47點或1.07%，收11996.86點。
費城半導體指數挫跌56.53點或1.80%，收3085.97點。（譯者：陳正健）1120406
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